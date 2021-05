Polşa prezidenti Andjey Duda Türkiyədə səfərdədir.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, səfərin məqsədi Ankara ilə SİHA sazişi imzalamaqdır. Sazişdə Polşanın Türkiyədən 24 ədəd SİHA alacağı nəzərdə tutulub. Tərəflər arasında digər müqavilələrin imzalanacağı da gözlənilir. Bu dəqiqələrdə Dudanın həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü keçirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

