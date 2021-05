Mərdəkan yolunda baş verən avtoqəza nəticəsində daxil olan çağırış əsasında hadisə yerinə 5 təcili Tibbi Yardım Briqadası göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasından "Report"a verilən məlumata görə, 3 nəfər (1 qadın, 2 kişi) hadisə yerində dünyasını dəyişib, 6 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına aparılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.