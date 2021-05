Çin-ABŞ Vətəndaş Hüquqları Koalisiyası keçmiş prezident Donald Trampa qarşı 22,9 milyon dollar dəyərində iddia qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Trampın hakimiyyətdə olarkən koronavirusa “Çin virusu” deməsidir. Bildirilir ki, Trampın bu açıqlamaları asiyalılara qarşı irqçiliyi təhrik edir. İddianın 22,9 milyon dollar olması da təsadüfən seçilməyib.

Bu rəqəm ABŞ-da yaşayan asiyalıların sayı qədərdir. İddiaçılar ABŞ-da yaşayan hər asiyalı üçün 1 dollar təzminat tələb edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.