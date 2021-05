Dünya miqyasında bu günə qədər 1 milyard 670 milyon doza koronavirus peyvəndi tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin insanlara ən çox doza tətbiq edən ölkələr sırasında ilk yerdədir - 510 milyon 860 min doza. 285 milyon 720 min doza ilə ABŞ ikinci, 191 milyon 720 min doza ilə Hindistan isə üçüncü sıradadır.

Böyük Britaniya və Braziliya da ilk beşlikdə yer alıb.

