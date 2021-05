Hikmət Hacıyev avropalı diplomatlarla görüşdü - FOTO

Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Volfqanq Maniq Tvitter səhifəsində yazıb.



Görüş Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskasın dəvəti ilə baş tutub. Görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında regional sülh perspektivləri və əməkdaşlıq sahələri müzakirə olunub.

