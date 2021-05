Ermanistanda hərbi hissələrin birində əsgər meyiti tapılıb.

Metbuat/az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən ilkin ehtimal olaraq əsgərin intihar etməsi bildirilir.

Nazirlik ətraflı məlumatı sonra təqdim edəcək.

