Açıq havada məsafə ilə bağlı qaydalar əməl edilməzsə, yoluxma sayı arta bilər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “Nə baş verir?” verilişinə açıqlamasında həkim Emil Qasımov deyib. O bildirib ki, sentyabrda yoluxma sayında artım müşahidə ediləcək:

“Açıq havada maska ilə bağlı qərarın ləğvindən sonra bəlkə yayı rahat keçirə bildik, lakin payızdan etibarən, yəni sentyabr-oktyabr ayında yenidən yoluxma sayında artım görülə bilər”.

