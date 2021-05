Tovuz rayonu ərazisində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün 01:55 radələrində Qazax stansiyasından şimal-şərqdə Tovuz rayonunda 3 baldan çox zəlzələ qeydə alınıb.

Yeraltı təkan nəticəsində yarana biləcək dağıntılarla bağlı hələlik fakt aşkarlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.