Bakının Suraxanı rayonunda dava zamanı iki nəfər ağır xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dava Əmircan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1968-ci il təvəllüdlü Qədimov Rövşən Tamus oğlu və həyat yoldaşı 1971-ci il təvəllüdlü Qədimova Ceyran Məhəl qızı qonşuluğunda yaşayan şəxslə dava edib. Dava zamanı hər iki şəxs ağır xəsarət alıb. C.Qədimovaya sol əlin sınığı diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin 33-cü Polis Bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır.

