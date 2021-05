ÇAXNAŞMA YAŞANIR: Prezident, nazirlər, məmurlar girov götürüldü - Beynəlxalq güclər hərəkətə keçdi

Mali prezidenti Ba Ndau, Baş nazir Moktar Ovane, Müdafiə naziri Süleymani Doukure və digər yüksək rütbəli rəsmilər hərbçilər tərəfindən həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, girov kimi saxlanılan rəsmilər hərbi bazaya aparılıb. Məlumata görə, prezidentin xüsusi qvardiyası dövlət başçısını müdafiə etməkdən imtina edib. BMT üsyançı hərbçilərə müraciət edərək, rəsmilərin dərhal sərbəst buraxılmasını tələb etdi.

Qeyd edək ki, mayın 14-də keçid hökuməti istefa vermiş, prezident yeni hökumət formalaşdırmağı baş nazir Moktaru Uanuya həvalə etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

