Azərbaycanda həkim-travmotoloq, tibb elmlər doktoru vəfat edib.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) Travmatologiya və ortopediya kafedrasının müdiri Əhməd Əhmədzadə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, o, 1998-ci ildən bu vəzifədə çalışıb. Azərbaycanda ən müasir müalicə metodlarının ətrafların sınıqları zamanı tədbiqi Əhməd Əhmədzadəyə məxsusdur. İlizarov aparatını Azərbaycanda ilk dəfə tədbiq edib.

Professor 75 yaşında vəfat edib.

