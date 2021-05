Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu dələduzluğa məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə instaqram hesabından məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, instaqramda fəaliyyət göstərən onlayn mağaza idarəçiləri onu aldadıb:

“Bu səhifə guya mal sifarişi ilə məşğuldur. Əslində isə işi dələduzluqdur. Mal sifariş verirsən, pul kartına oturur və adam yoxa çıxır. Azərbaycanda bu səhifənin qurbanı olan, içi mən qarışıq çox insan var. Başqalarının da zərər görməməsi üçün birləşib bu səhifəni şikayət edib bağlatdırmaq lazımdır. Ümid edirəm ki, bu dələduzun dərsini verə biləcəyik”.

