Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov 2022-ci ildə keçiriləcək İddiaçılar turnirində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

