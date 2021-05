Metbuat.az bu gün doğum günü olan şəhidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçularını təqdim edir:

1. Polkovnik-leytenant Abdurahmanov Əfqan Ağasəf oğlu - 1976-cı ildə anadan olub

2. Əsgər Bayramov Coşqun Ənvər oğlu - 1991-ci ildə anadan olub

3. Əsgər Cəfərli Ruslan Nəcəf oğlu - 1995-ci ildə anadan olub

4. Baş leytenant Məmmədov Cavad Səfiyar oğlu - 1980-ci ildə anadan olub

5. Gizir Quliyev Şəhriyar Nəsib oğlu - 1990-cı ildə anadan olub

6. Əsgər Səttarov Emin Ramin oğlu - 2001-ci ildə anadan olub





