Çox sayda ölən və yaralıların olduğu dəhşətli qəzanın başvermə anı - ANBAAN VİDEO

Ötən gün Bakıda baş verən dəhşətli yol qəzasının görüntüləri yayılıb. Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, qəza hava limanı-Bilgəh yolunda qeydə alınıb. Hadisə zamanı “Shacman” markalı yük maşını ilə “Mercedes Vito” markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Qəza nəticəsində bir qadın iki kişi olmaqla 3 nəfər hadisə yerində həlak olub. Bundan başqa 6 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə 3 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılıblar.

