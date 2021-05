Daha altı qazimiz əməliyyat olub - FOTOLAR

“YAŞAT” Fondunun və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin birgə dəstəyi ilə altı qazimiz əməliyyat olunub. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fond məlumat yayıb. Bildirilib ki, qazimiz - Elnur Bədirovun, Rahil Mahmudovun, Emil Şəmmədovun, Uğur Əliyevin, Fərhad Həsənovun və Nicat Əmirlinin əməliyyat xərcləri qarşılanıb. Xatırladaq ki, “YAŞAT” Fonduna müraciət etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yashat.gov.az portalı istifadədir. Fondun hesabatlılığı ilə tanış olmaq üçün keçid: https://yashat.gov.az/report/tableau Həmçinin fondun 8110 “Çağrı” Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

