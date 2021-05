Azərbaycanda professorun gənc qızı qəfil vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanda professorun qızı Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı, professor Nigar Ağayevanın qızı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, olke.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, professorun qızı Şəms Xudiyeva uzun müddətdir ürəyində yaranmış problemdən əziyyət çəkirmiş.

23 yaşlı Ş.Xudiyeva ürəyindən əməliyyat olunmuşdu.

Qeyd edək ki, Ş.Xudiyevanın atası İlham Xudiyev Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə-ekspertiza Mərkəzində çalışır.

Allah rəhmət eləsin!

