Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi “Yeni Strateji Silahların Azaldılması” sazişini əhatə edən Moskva və Vaşinqtonun balansındakı silahların sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Rusiya 517, ABŞ isə 651 qitələrarası ballistik raket yerləşdirib. Sənədə görə, yerləşdirilmiş nüvə başlıqlarının sayı Rusiyada 1456, ABŞ-da isə 1357 ədəddir.

