Mahmud Əhmədinejadın namizədliyinə veto qoyuldu

İranın Konstitusiya Qəyyumlar Şurası keçmiş prezident Mahmud Əhmədinejad, Birinci vitse-prezidenti İshaq Cahangiri, parlamentin keçmiş sədri Əli Laricani və siyasətçi Mustafa Taczadənin prezidentliyə namizədliyinə veto qoyub.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Konstitusiya Qəyyumlar Şurası İbrahim Rəis, Möhsin Rzayi və Səid Cəlilinin namizədliyini isə təsdiq edib.

Qeyd edək ki, Mahmud Əhmədinejad namizədliyi qeydə alınmasa, seçkiləri boykot edəcəyini bildirmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

