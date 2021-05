“2020-ci ildə başlamış pandemiya hələ də davam edir. Dünyada xəstələrin sayı hələ də artır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Adminstrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində bildirib.

O deyib ki, Azərbaycanda vəziyyət sabitləşib: “Gündəlik yoluxmalar azalıb”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.