İyunun 10-dan “Mall”arın və iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə icazə verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində bildirilib.

