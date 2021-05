Kuba Respublikasının Prezidenti Migel Dias-Kanel BermudesAzərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Cənab Prezident.

Milli bayramınız – Respublika Günü münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Eyni zamanda, ölkələrimizi birləşdirən dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini davam etdirmək istəyimi Sizə bir daha ifadə edirəm.

Sizə ən yüksək hörmət və ehtiramımı bildirirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.