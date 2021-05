ABŞ-da 8 aylıq uşaq Enzo Minkolla koronavirusa qarşı peyvənd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyvənd prosesindən sonra uşağın səhhətində ciddi dəyişiklik baş verməyib. Bununla da Enzo koronavirus peyvəndi olunan “ən kiçik yaşlı” olub.

Qeyd edək ki, ABŞ-da 6 aylıqdan sonra uşaqların peyvənd olunmasına icazə verilib.

