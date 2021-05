Operativ Qərargah BU QADAĞALARI aradan qaldırdı - YENİ DƏYİŞİKLİKLƏR

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Operativ Qərargahın brifinqi keçirildi. Brifinqdə sərt karantin rejimindən yumuşaldılmalar ilə bağlı bir neçə qadağa aradan qaldırıldı.

Metbuat.az həmin siyahını təqdim edir:

1) 31 May tarixindən etibarən açıq havada maska taxmaq qadağası ləğv edilir.

2) Metro fəaliyyətə başlayır. Şəhərlərarası ictimai nəqliyyat bərpa edilir.

3) 10 iyun tarixindən etibarən, məscidlər iri ticarət mərkəzləri (Mall' lar) açılır. Həmçinin çimərliklər və idman və sağlamlıq-bərpa mərkəzlərinin fəaliyyəti bərpa edilir.

Qeyd edək ki, İdman və sağlamlıq mərkəzlərindən ancaq COVİD pasportu olanlar istifadə edə biləcəklər.

