Bu ölkə iyunun 1-dən Azərbaycanla sərhədini açır

Gürcüstan iyunun 1-dən etibarən quru sərhədlərini açır.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərarı ölkənin Dövlət Qurumlarıarası Koordinasiya Şurası qəbul edib.

Qərara əsasən, quru sərhədlərdən Gürcüstana daxil olan şəxslərdən tam vaksinasiya və ya son 72 saat ərzində aparılan PCR testin mənfi nəticəsini təsdiqləyən sənəd tələb olunacaq.



PCR test arayışı təqdim edəcək şəxslər 72 saat ərzində öz hesablarına yenidən testdən keçməli olacaqlar.

Bununla yanaşı, Gürcüstana gedən ziyarətçilərə sağlamlıq sığortasının olması tövsiyə edilib.

