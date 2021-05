Azərbaycanda COVİD posportu və immunitet sertifikatı almış şəxslərin gedə biləcəkləri məkanlar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

Bu şəxslər toylara, teatr, kinoteatr və şənlik məkanlarına maneəsiz giriş edə biləcəklər.

