Hindistanın Odişa və Qərbi Benqal əyalətlərindən onminlərlə insan təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb bölgədə yaxın saatlarda güclü qasırğanın baş verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilməsidir. Məlumata görə,Yaas adı verilən qasırğanın sürətinin saatda 177 kilometr olacağı gözlənilir. Bölgəyə təcili yardım briqadaları cəlb edilib.

