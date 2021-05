Mayın 31-dən fəaliyyətə başlayacaq Bakı Metropoliteninin şənbə və bazar günləri işləyib-işləməyəcəyinə aydınlıq gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov APA-ya açıqlamasında bildirib ki, şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyat, o cümlədən metro da işləməyəcək.

