Kriptovalyutalar ilə nə baş verir? - Elon Mask-ın qərarı bazarda DALĞA yaratdı

Dünən səhər 1,5 trilyon dollara qədər qiyməti aşağı düşən kriptovalyuta bazarlarında bugün 11 faiz yüksəliş qeydə alınıb.

Metbuat.az "Reuter"-ə istinadla xəbər verir ki, bazarlarda kripvalyutanın ölçüsü 1 trilyon 673 milyard dollardan çox artıb. Öz növbəsində Bitcoin də 9 faiz artaraq, 38.000 dolları keçib.

Ethereum-un qiymətlərində də ciddi yüksəlmə müşahidə edilib. Belə ki, ETH-nin qiyməti 21 faiz artaraq 2 min 575 dolları keçib. Dünən 80 sent qədər enən Ripple də sağalıb. XRP qiyməti 21 faiz artaraq 96 sentə çaıb.

Dogecoin də isə dünən 30 sentdən 35 sentə qədər yüksəlib. Qeyd edək ki, Bitcoin, 14 Apreldə ilin ən yüksək qiymət səviyyəsi olan 64,895 dollar olaraq alınıb, ancaq 40 gün sonra bazar ertəsi günü 50 faiz azalaraq 34,464 dollarda qərarlaşıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Tesla və SpaceX-in icraçı direktoru Elon Musk, Teslanın Bitcoin-i ödəniş kimi qəbul etməsi ilə bağlı mövqeyini dəyişdirdikdən sonra valyutaya təzyiq güclənib.

