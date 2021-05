Bill və Melinda Gates Vəqfi, cütlük boşanmalarını elan etmədən əvvəl böyük investisiya dəyişiklikləri elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gates ailəsi dünyanın ən böyük şirkətlərindən biri olan Apple və Twitter-dəki bütün səhmlərini satdıqdan sonra Cənubi Koreyada yerləşən bir e-ticarət şirkəti olan Coupang-a sərmayə qoyublar.

Qeyd edək ki, Gates-in vəqfi 2020-ci ilin sonunda 1 milyon Apple səhminə sahib idi, lakin onların hamısını 31 Marta qədər satıb.

