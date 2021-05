ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinkenin Yaxın Şərq səfəri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat Təl-Əvivdə Baş nazir Binyamin Netanyahu ilə bir araya gəlib. Blinken bildirib ki, İsrailin Qəzzadan atılan raketlərə qarşı özünü müdafiə etmək hüququ var. Amerikalı diplomat Həmas təşkilatı ilə əldə edilmiş atəşkəsdən məmnun olduğunu deyib.

Blinkenin Fələstinli rəsmilərlə də görüşü nəzərdə tutulub. Ardınca o, Misir və İordaniyaya səfər edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

