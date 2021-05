Covid pasportu dedikdə, vaksin və immunitet sertifikasiyası nəzərdə tutulur.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sənədə malik şəxslərə bir çox xidmətlərə- konsertlər, teatrlar, kinoteatrlar və nəhayət toylar çıxış icazə veriləcək.

Vətəndaşlar Covid pasportunu əldə etmək üçün "e-Təbib" tətbiqini mobil telefonuna yükləyib şəxsi kabinet yaratmalıdır. Tətbiqin "Menyu" hissəsindən "Covid-19 immunitet" və ya "Covid-19 vaksin" sertifikatı olan hissədə "pdf" formatında pasportu yükləməyiniz kifayətdir.

