Karantin qaydalarına məhəl qoymadılar - Evlənmək üçün göyə çıxdılar - VİDEO

Koronavirus epidemiyasının tüğyan etdiyi Hindistanda alınan karantin qərarları cəmiyyəti fərqli həll yollarına yönəldib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistanın Tamil Nadu əyalətinin Madurai şəhərində yaşayan bir cüt, Covid-19 məhdudiyyətlərindən qaçmaq üçün kirayəyə götürdükləri bir sərnişin təyyarəsində toy ediblər. Madurai-Bangalore şəhərinə gedən təyyarədə təşkil olunan toya 161 nəfər qatılıb. Yayılan görüntülərdən də məlum olur ki, iki saatlıq toyda sosial məsafə və maska qaydasına əməl olunmadığı müşahidə edillib.

