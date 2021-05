Lənkəranda beş yaşlı qızın ölüm səbəbi AÇIQLANDI

Lənkəran şəhərində iki azyaşlı uşağın paxla qəbul etdikdən sonra səhhətinin pisləşməsi və onlardan birinin ölümü ilə nəticələnən hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Qida Təhükəsizliyi Agentliyi tərəfindən dərhal araşdırma aparılmış və hər iki azyaşlıya “Favizm” xəstəliyi diaqnozu qoyulduğu müəyyən edilib.

AQTA-dan bildirilib ki, favizm xəstəliyinin irsi ferment çatışmazlığı olan şəxslərdə paxla bitkisinin tərkibindəki müəyyən kimyəvi maddələrin təsiri nəticəsində baş verməsi və hadisənin qida zəhərlənməsi hadisəsi olmaması səbəbindən, bununla bağlı Agentliyə aidiyyəti qurum tərəfindən hər hansı rəsmi bildiriş daxil olmayıb..

Favizm xəstəliyi ferment çatışmazlığı olan şəxslərdə paxla bitkisinin istehlakı və ya paxla bitkisinin tozlanması zamanı bitki tozcuqlarının nəfəs yoluna düşməsi nəticəsində meydana gəlir. Bu səbəbdən xüsusilə yaz aylarında baş verən Favizm xəstəliyinə paxlalı bitkilərin daha çox yetişdiyi Aralıq dənizi ölkələrində, İran, İraq və Azərbaycanda tez-tez rast gəlinir.

Xəstəlik paxla istehlakından bir neçə saat və ya bir neçə gün sonra meydana çıxır və ümumi halsızlıq, başgicəllənmə, ürəkbulanma, qusma, diareya və sarılıq əlamətləri ilə müşaiyət olunur. Bu səbəbdən gecikdirilmiş formada və təcili tibbi yardım göstərilmədikdə ölümlə nəticələnə bilir.

Qeyd edək ki, mayın 24-də Lənkəran şəhər sakinləri - 2016-cı il təvəllüdlü Məryəm Murad qızı Qasımova və qardaşı, 2015-ci il təvəllüdlü Qasım Qasımovun qidadan zəhərlənməsi ilə bağlı favizm diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilib. Məryəm Qasımovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

