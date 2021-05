Rusiya prezidenti Vladimir Putin S-500 müdafiə sisteminin sınaqlarının uğurlu keçdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, müdafiə sistemləri yaxın vaxtlarda ordunun arsenalına daxil ediləcək.

“Hava-Kosmik Qüvvələrinin raket alaylarının 70 faizi S-400 müdafiə sistemləri ilə təchiz olunub. Növbədə testləri uğurla tamamlanmaq üzrə olan S-500-lərin orduya tədarükü var” -deyə Putin bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

