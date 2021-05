Özbəkistanın sərhəddə yerləşən Bağıs və Xiyaban kəndləri Qazaxıstanı Türküstan vilayətinə birləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında razılaşma nəticəsində Qazaxıstanın ərazisi 795,6 hektar artıb.

Qeyd edək ki, Bağıs və Xiyaban kəndlərində həm qazaxlar həm də özbəklər yaşayır. Kəndə əhalinin yarısı Qazaxıstan yarısı isə Özbəkistan vətəndaşıdır.

