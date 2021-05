Türkiyənin Afyonkarahisar şəhərində 25 yaşlı şəxs həyat yoldaşıyla münasibətləri olduğu etirafını etdiyi şəxsi odlu silahla qətlə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsmet D. şəxs ona bu etirafı edəndə aralarında mübahisə başlayıb. Həmin şəxsi boş əraziyə aparıb orda öldürüb. Buz aman özü də yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.