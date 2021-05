“Biz Sizin Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində tarixi rol oynadığınıza inanırıq və Sizi təbrik edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif Prezident İlham Əliyevlə bugünkü görüşündə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.