Sonuncu dəfə "Sefirin kızı" serialında rol alan aktrisa Tuba Büyüküstünün yeni münasibətə başladığı deyilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın iş adamı Erdinç Çatak ilə sevgili olduğu iddia edilib.

Onlar bu barədə hələlik açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, cütlük 3 aydır ki, sosial şəbəkədə biri-birini izləyir.

/Axşam.az



