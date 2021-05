Belarus Kanadadakı səfirliyini bağlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qərar mayın 26-dan qüvvəyə minəcək.

Xatırladaq ki, daha əvvəl Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bir neçə ölkədə səfirlikləri saxlamağın mənası olmadığını açıqlamışdı.

