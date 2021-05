Rusiyada “Facebook” və “Google” cərimələndi

Rusiyada bir məhkəmə “Facebook”u cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar Rusiya Federal Elm Texnologiyaları və Kütləvi İnformasiyaların Monitorinqi Qurumunun (Roskomnadzor) tələbi əsasında çıxarılıb.

Moskvada baş tutan məhkəmədə şirkət 26 milyon rubl (600 min manat) cərimələnib.

Bildirilib ki, qərar Rusiyada yasaqlanan məzmunların “Facebook”da əlçatan olmasına görə çıxarılıb.

Bundan başqa, “Google” da qeyri-qanuni məzmunlarla əlaqədar 6 milyon rubl (138 min manat) cərimə ödəməli olacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl oxşar səbəblərdən ölkədə “Twitter”, “Instagram” ve “TikTok” da cərimələnmiş və sanksiyalara məruz qalmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.