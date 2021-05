Qəzaya düşmüş FHN avtomobilinin görüntüləri yayıldı - ANBAAN VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəzanın görüntüləri sosial şəbəkədə yayılıb.

Qeyd edək ki, xidmətin yanğınsöndürən avtomobili ilə yük maşını toqquşub. Hadisə zamanı yaralanan şəxslərdən birinin müalicəsi davam etdirilir, digərlərinə isə ambulator yardım göstərilərək evə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Həmin qəzanın görüntülərini təqdim edirik:

