NATO hərbi təlimlər keçirir

ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri, digər beş NATO müttəfiqi ilə birlikdə Qara və Egey dənizləri üzərində hərbi təlimlər keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı məlumat verib. Buna görə Amerikanın B-52H Stratofortress qırıcısı beynəlxalq ərazilərdə, Qara dəniz və Egey səmalarında təlim uçuşları həyata keçirib. Təlimdə Rumıniya, Bolqarıstan, Yunanıstan, Macarıstan və İtaliyanın hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarələrinin də iştirak etdiyi bildirilib. Açıqlamaya görə, ABŞ bu təlimlərlə NATO-nun kollektiv təhlükəsizliyinə sadiq olduğunu və Avropa bölgəsindəki sabitliyə töhfə verdiyini göstərir.

