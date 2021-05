Rusiya yeni ordu qurur və qonşu ölkələri... - Putindən qorxulu həmlə

“Rusiya yeni ordu qurur və qərbi qorxutmaq üçün hərbi fəaliyyətini genişləndirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyanın “Die Welt” nəşrindəki məqalədə belə deyilir. Müəllifə görə, Rusiya nüvə silahlarını inkişaf etdirməklə, irimiqyaslı təlimlər keçirməklə qonşu ölkələri və rəqiblərini təəccübləndirməyə həmçinin qorxutmağa çalışır. Məqalədə qeyd olunur ki, Rusiya rəqibləri ilə başqa sahədə rəqabət apara bilməyəcəyini anladığı üçün bütün diqqəti hərbi sahəyə yönəldib.

“Rusiyanın iqtisadiyyatını hərbi sənayə və hərbi güc ayaqda saxlayır”-deyə məqalədə qeyd olunub.

