Tramp koronavirusla bağlı dünyaya səsləndi: Axı sizə demişdim...

ABŞ-ın keçmiş prezident Donald Tramp kəşfiyyatın koronavirusla bağlı hesabatına münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trampın sözlərinə görə, o koronavirusun Çində meydana gəlməsi barədə iddialarında haqlı imiş. Tramp yazılı açıqlamasında bildirib:

“İndi hər kəs koronavirusun mənbəyinin Vuhan olduğum barədə fikirlərimdə haqlı olduğumla razılaşır. Lap əvvəldən mənim üçün hər şey aydın idi. Lakin həmişəki kimi çox tənqid edildim. İndi isə hamı haqlı olduğumu deyir”.

Qeyd edək ki, Çin-ABŞ Vətəndaş Hüquqları Koalisiyası Trampın koronavirusa “Çin virusu” deməsi ilə bağlı 22,9 milyon dollar dəyərində iddia qaldırıb. Bildirilir ki, Trampın bu açıqlamaları asiyalılara qarşı irqçiliyi təhrik edir.

Xatırladaq ki, ABŞ kəşfiyyatının hazırladığı hesabat koronavirusun laboratoriyada hazırlandığı iddialarını ortaya qoyur. Hesabatda deyilir ki, Çində 3 mütəxəssis 2019-cu ilin noybar ayında koronavirus simptomlarına oxşar şikayətlər səbəbilə müalicə alıb. Həmin mütəxəssislər Çinin Vuhan Virologiya İnstitutu əməkdaşları olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

