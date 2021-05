Bu gündən kolleclərə və rezidenturaya sənəd qəbulu başlayır

Bu gündən 2021/2022-ci tədris ili üçün tam (11 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kolleclərə) ərizə qəbuluna start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə mayın 26-da keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, ərizələrin qəbulu iyunun 8-dək internet vasitəsilə aparılacaq: “Kolleclərə qəbul olmaq hüququna tam orta, orta ixtisas və ya ali təhsili başa vurması haqqında müvafiq dövlət nümunəli sənəd almış şəxslər malikdirlər. Orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin tələbələri (buraxılış kurslarında təhsil alanlar istisna olmaqla) orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müsabiqədə iştirak edə bilməzlər”.

M.Abbaszadə bildirib ki, bu gün həmçinin rezidenturaya qəbul imtahanında iştirak etmək üçün ərizə qəbulu da başlayır: “Proses iyunun 4-dək davam edəcək. Ərizə vermək üçün tələb olunan məbləğ 60 manatdır. Baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının iyunun 20-də, baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsinin təkrar imtahanının (2-ci cəhd) iyul ayında, ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanın isə sentyabr ayında keçirilməsi planlaşdırılır”.

