Qəbul imtahanlarında vaksin vurdurulması ilə bağlı pasport tələb edilməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə deyib. DİM sədri xatırladıb ki, qəbul imtahanlarında 18 yaşından aşağı olanlar iştirak edir:

“Onlar isə hələ peyvənd olunmur. Bizim öz işçilərimiz hamısı peyvənd olunub. Əməkdaşlarımız sırasında da 68 nəfər virusa yoluxub sağalıb, 1 nəfər vəfat edib”.

