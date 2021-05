“Nüvə sazişi ilə bağlı əsas məsələlər razılaşdırılıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran prezidenti Həsən Ruhani belə açıqlama verib.İran dövlət televziziyasının məlumatına görə, əvvəlcə ABŞ nüvə sazişinə əməl etdiyini qəti addımları ilə göstərməlidir. Ardınca İran üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcək.

Məlumata görə, yekun razılaşma mətni hazırlanandan sonra sənəd imzalanacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

