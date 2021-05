Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsinin (RTŞ) müdiri işdən çıxarılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən məlumatına görə, Təhsil naziri Emin Əmrullayevin əmri ilə, Qərənfil Əhmədova vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov ötən il həbs edilib.

