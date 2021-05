Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi Şuşanın baş planının hazırlanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "report" bu haqda vahid dövlət satınalmaları portalına istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, tenderin qalibi Böyük Britanın “Chapman Taylor” şirkətidir.

Qalib şirkətə 3,941 milyon manat ödəniləcək.



